Москва, 5 июня, 2023, 13:58 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) России нанесли значительные потери противнику на запорожском направлении, сообщил 5 июня официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости Боевая машина БМП-3 1-й ВС РФ в зоне проведения спецоперации

В частности, по его словам, из-за активных действий подразделений группировки войск «Восток» в районе населённого пункта Новодаровка Запорожской области, а также Нескучное в ДНР противник понёс значительные потери.

«За сутки на данном направлении уничтожено до 300 украинских военнослужащих, 16 танков, 26 боевых бронированных машин, а также 14 автомобилей», — отметил Конашенков.

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Как ранее сообщал глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, на запорожском направлении ВСУ пытаются прорвать линию обороны около Времевского «выступа», чтобы выйти к побережью Азовского моря. По его словам, здесь с 4:00 мск 5 июня продолжились активные боевые действия.

Вместе с тем 5 июня официальный представитель Минобороны РФ сообщил, что ВСУ не смогли добиться успеха в ходе крупномасштабного наступления, которое началось утром 4 июня на пяти участках фронта на южнодонецком направлении.