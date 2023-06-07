Москва, 7 июня, 2023, 09:00 — ИА Регнум. Конкуренция за работников среди российских компаний растет. На одну вакансию в мае приходится 3,6 активного резюме. В марте этот показатель был на уровне 4,5 резюме, сообщила служба исследований hh.ru.

hh.ru Российские компании стали больше конкурировать за работников

«Топ-менеджеры некоторых компаний до сих пор думают, что проблемы большого рынка труда их не касаются, а все эти «дефициты» и «безработицы» — история про космические корабли. Однако сейчас такая ситуация на рынке, когда каждая компания должна смотреть за тем, что происходит вокруг», — пояснила главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина. По ее словам, количество людей на рынке труда не увеличивается, а кандидаты на вакансии обращают внимание на те компании, где предлагают хорошие условия, зарплата находится либо на уровне, либо выше рыночного.

Наибольшее количество вакансий размещены для привлечения линейного и массового персонала, а также синих воротничков — представителей рабочих, производственных профессий. В общей сложности это составляет 74% всех размещенных вакансий. Наиболее высокая конкуренция за работников отмечается в следующих дефицитных сферах: «Рабочий персонал», «Строительство и недвижимость», «Продажи», «Производство», «Транспорт и логистика».

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