Москва, 5 июня, 2023, 13:51 — ИА Регнум. До 425 украинских военнослужащих уничтожено в ходе боёв на донецком направлении. Об этом 5 июня сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Он отметил, что российские военные нанесли поражение противнику в районах населённых пунктов Химик, Бердычи, Курахово и Первомайское (ДНР).

«Всего в ходе боёв на данном направлении за сутки уничтожено до 425 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, 14 автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Panzerhaubitze 2000» производства ФРГ, гаубицы «Мста-Б» и Д-30», — сказал Конашенков.

Кроме того, два склада боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ уничтожены около населённого пункта Дзержинск (ДНР).

Как передавало ИА Регнум, Конашенков сообщил, что отряд спецназа «Ахмат» в течение суток вёл активные боевые действия на донецком направлении в центральной части Марьинки. На этом же направлении в районе Авдеевки действовали подразделения 1-го армейского корпуса.