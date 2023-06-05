Белгород, 5 июня, 2023, 13:49 — ИА Регнум. За минувшие сутки, 4 июня, ВСУ выпустили по территории Шебекинского городского округа 611 снарядов, пострадавших от обстрелов не было, масштаб разрушений уточняется, сообщил 5 июня в своём Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Алексей Гавриш/ТАСС Шебекино. Последствия обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото

«В городе Шебекино имеются многочисленные повреждения модулей центрального рынка, коммерческих объектов, промышленного предприятия. Количество разрушенных и повреждённых домовладений и автомобилей уточняется», — сообщил губернатор.

В данном округе обстрелам подверглись также хутора Панков и Стадников, сёла Графовка, Безлюдовка, а также Новая Таволжанка, где было зафиксировано 185 «прилётов». Почти столько же (140) «прилётов» зафиксировали в селе Муром. ВСУ использовали РСЗО «Град», миномёты и ствольную артиллерию.

«На территории (Шебекинского — ред.) городского округа был осуществлен заход вражеской ДРГ. Украинские террористы хотели переправиться через реку в районе села Новая Таволжанка, однако наши военнослужащие их остановили», — напомнил также губернатор.

Также 4 июня ВСУ наносили удары по Нечаевке, Драгунскому, Разумному, Нижнему Ольшанцу, Стрелецкому, Казачьему Рудченскому, Вериговке, Старому, Тишанке, Глотово, Козинке, добавил Гладков. Для атак использовались в том числе беспилотники. По предварительным данным, пострадал один человек. Был повреждён один из объектов энергетической инфраструктуры.

5 июня в Министерстве обороны России сообщили о срыве попытки двух диверсионных групп ВСУ проникнуть на территорию Белгородской области в районе Новой Таволжанки. Террористы пытались под прикрытием интенсивного артиллерийского обстрела гражданских объектов форсировать Северский Донец и высадиться на окраине Новой Таволжанки. Ударами авиации и огнём артиллерии террористические формирования были уничтожены, отметили в ведомстве.