Мелитополь, 5 июня, 2023, 13:50 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром 5 июня с ещё большей силой возобновили атаку в районе Времевского выступа на запорожском направлении, известил в своём Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, в продолжение попытки прорыва 4 июня, которая длилась более восьми часов, ВСУ стали действовать более масштабно и организованно. Вместе с тем, он обратил внимание на глубоко эшелонированную оборону, выстроенную российскими войсками.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Рогов

Времевский выступ расположен в окрестности Искры и Камышевахи на границе ДНР и Запорожской области. В ноябре 2022 года российская группировка войск уже занимала господствующие высоты в глубине обороны в этом месте и нанесла противнику значительный ущерб.

О том, что украинские военные предприняли попытку крупномасштабного наступления на пяти участках фронта, подтвердило ранее Минобороны РФ. Отмечалось, в частности, что для атаки на южнодонецком направлении противником были привлечены шесть механизированных и два танковых батальона, но российские войска отразили нападение.

ВСУ при этом потеряли более 250 человек личного состава, 16 танков, три боевые машины пехоты, 21 броневик. Особо отмечена роль генерала армии Валерия Герасимова: в период нападения он находился на одном из передовых пунктов управления. Комментируя происходящее, Владимир Рогов отмечал 4 июня, что основные боевые действия велись в направлении Новодаровки, Ровнополя, а также на участках южнее и юго-западнее Времевки (Нескучное — Макаровка) и южнее Новодаровки (Левадное — Приютное). Не осталось без его внимания и то, что Киев организовал нападение в большой православный праздник — Троицу.

«Совпадение? Не думаю». Все попытки ВСУ прорвать линию фронта пресечены, противник понес потери в живой силе и бронетехнике», — подчеркнул Рогов.

По его словам, после двух часов боя боевики ВСУ продвинулись на 200 метров, потеряв не менее двух танков и полтора десятка военных, уничтоженных из ПТРК. Благодаря качественной обороне российских бойцов и точным ударам ВКС РФ, артиллерии и прицельному минометному огню, ВСУ понесли потери и были отброшены.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов известил, что ВСУ пытаются прорвать линию обороны около Времевского «выступа», чтобы выйти к побережью Азовского моря и перерезать сухопутный коридор. Через такие удары ВСУ проверяет также способность российских войск к отражению более массированного нападения, отметил общественный деятель.