Донецк, 5 июня, 2023, 13:48 — ИА Регнум. На южнодонецком направлении со стороны ВСУ было задействовано шесть механизированных и два танковых батальона. Об этом 5 июня сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Генерал-майор Игорь Конашенков Генерал-майор Игорь Конашенков

Он отметил, что 4 июня противник предпринял безуспешную попытку крупномасштабного наступления на южнодонецком направлении. Так, со стороны ВСУ было задействовано шесть механизированных и два танковых батальона.

Отмечается, что подразделения группировки войск «Восток», авиация и артиллерия нанесли противнику значительные потери около населённых пунктов Нескучное ДНР и Новодаровка Запорожской области.

Уточняется, что за минувшие 24 часа на этом направлении было уничтожено до 300 украинских военнослужащих, 26 боевых бронированных машин, 16 танков, 14 автомобилей.

Сообщается, что противник поставленных целей не добился.

Как передавало ИА Регнум, около населённого пункта Закотное ДНР был сбит самолёт Су-27 воздушных сил Украины. За минувшие 24 часа было перехвачено восемь реактивных снарядов систем залпового огня «Ураган» и HIMARS. Помимо этого были уничтожены 13 украинских дронов около населённых пунктов Ольшана, Шевченково Харьковской области, Кременная, Золотаревка ЛНР, Кирилловка, Владимировка, Старомлыновка ДНР и Забарино Херсонской области.