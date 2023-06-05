Ульяновск, 5 июня, 2023, 13:57 — ИА Регнум. Двенадцать человек скончались в результате отравления поддельным сидром в Ульяновской и Самарской областях. Об этом сообщил 5 июня Telegram-канал «112».

Petrov Sergey/Global Look Press

По данным канала, ещё двое пострадавших умерли в Ульяновской области. Ранее сообщалось о десяти погибших. Под наблюдением врачей остаются 12 человек.

По данным ИА Регнум, 32-летний индивидуальный предприниматель из Самарской области Анар Г. задержан в связи с поставкой смертельно опасного напитка в магазины. Его допрашивают. По предварительным данным, при изготовлении яблочного сидра вместо этилового спирта применялся ядовитый метиловый спирт.

Ранее в СКР сообщили о возбуждении уголовного дела из-за шести смертельных случаев отравления напитком «Мистер Сидр» в Димитровграде. Позднее в Роспотребнадзоре заявили, что погибших восемь. Как сообщало ИА Регнум, ещё две женщины скончались в городе Новокуйбышевске Самарской области.