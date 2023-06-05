Москва, 5 июня, 2023, 13:43 — ИА Регнум. Отряд специального назначения «Ахмат» в течение минувших суток вёл активные боевые действия на донецком направлении в центральной части Марьинки, сообщил 5 июня официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Подразделения «Ахмата»

По его словам, на этом же направлении в районе Авдеевки Донецкой народной республики (ДНР) действовали подразделения 1-го армейского корпуса.

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Официальный представитель Минобороны РФ также сообщил, что бойцы Южной группировки войск Вооружённых сил (ВС) России, наступая под Донецком, за сутки уничтожили до 200 военнослужащих ВСУ и вражескую технику.

Ранее в Минобороны сообщили, что на донецком направлении самые ожесточённые бои идут в центре Марьинки и возле Авдеевки.