Москва, 5 июня, 2023, 13:37 — ИА Регнум. Вооружённые силы России нанесли поражение ВСУ в четырёх районах Донецкой Народной Республики, сообщил 5 июня официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Константин Михальчевский/РИА Новости Военнослужащие ВС РФ на самоходной артиллерийско-миномётной установке 2С9 «Нона-С»

По его словам, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии было нанесено поражение противнику в районах населённых пунктов Бердычи, Химик, Первомайское и Курахово в ДНР.

В ходе боёв на донецком направлении за сутки было уничтожено до 425 украинских военных, боевая машина пехоты, 14 автомобилей, САУ Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Конашенков заявил, что украинские войска не смогли добиться успеха в ходе крупномасштабного наступления, которое началось утром 4 июня на пяти участках фронта на южнодонецком направлении.

Вооружённые силы Украины направили в атаку шесть механизированных и два танковых батальона, но потеряли 250 военнослужащих, 21 бронемашину, 16 танков и три боевые машины пехоты.