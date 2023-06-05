Москва, 5 июня, 2023, 13:37 — ИА Регнум. Российские войска не дали ВСУ осуществить крупномасштабное наступление на южнодонецком направлении. Противник понёс большие потери, сообщил 5 июня официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Он отметил, что 4 июня украинские военнослужащие пошли в наступление силами шести механизированных и двух танковых батальонов. Российские подразделения дали отпор, активно применяя авиацию и артиллерию в районах населённых пунктов Нескучное ДНР и Новодаровка Запорожской области.

ВСУ за сутки потеряли на этом направлении до 300 военнослужащих, 16 танков, 26 боевых бронированных машин и 14 автомобилей.

«Противник поставленных целей не добился», — сказал Конашенков.

Как сообщало ИА Регнум, ранее представитель Минобороны заявил о попытке наступления украинских войск утром 4 июня на пяти участках фронта на южнодонецком направлении.