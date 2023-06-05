Донецк, 5 июня, 2023, 13:33 — ИА Регнум. Около населённого пункта Закотное ДНР был сбит самолёт Су-27 воздушных сил Украины. Об этом 5 июня сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Андрей Рубцов/ТАСС Зенитно-ракетный комплекс противовоздушной обороны «Стрела-10»

«Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Закотное Донецкой Народной Республики сбит самолёт Су-27 воздушных сил Украины», — сказал он.

Конашенков отметил, что за сутки было перехвачено восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган». Помимо этого, были уничтожены 13 украинских беспилотников около населённых пунктов Шевченково, Ольшана Харьковской области, Золотаревка, Кременная ЛНР, Владимировка, Кирилловка, Старомлыновка ДНР и Забарино Херсонской области.

Как передавало ИА Регнум, российские военные сорвали атаку украинских ДРГ на Белгородскую область. При этом, власти Украины продолжают попытки провести теракты в отношении мирного населения в приграничных регионах России.