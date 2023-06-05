Амстердам, 5 июня, 2023, 13:27 — ИА Регнум. В Амстердаме в ночь на 5 июня произошли три взрыва подряд. Об этом сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

Matthew Kenwrick Амстердам

Отмечается, что сразу три взрывных устройства сработали в районе Норд в Амстердаме в период между 03:15 и 03:50. Это произошло на трёх улицах, находящихся недалеко друг от друга.

Первый взрыв вызвал пожар. Кроме того, были повреждены двери и фасады близлежащих зданий.

На месте полицейские задержали 21-летнего мужчину, причастного к одному из взрывов. В настоящее время правоохранительные органы расследуют обстоятельства инцидента и наличие связи между тремя взрывами.

Как ранее сообщало ИА Регнум, в Амстердаме был установлен якобы повреждённый на территории Украины российский танк. Жители Нидерландов засыпали его цветами. При этом люди призвали власти страны не заниматься эскалацией конфликта.