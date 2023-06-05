Ставрополь, 5 июня, 2023, 13:21 — ИА Регнум. Сотню контрафактных Чебурашек и 350 кг «брендовой» одежды обнаружили сотрудники таможни в автобусе, который следовал в Пятигорск. Об этом 5 июня сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы в своём Telegram-канале.

Официальный канал Федеральной таможенной службы Обнаруженный контрафакт

По её информации, автобус был остановлен на федеральной трассе «Кавказ» Ставропольского края. Во время досмотра было установлено, что следовавший из Москвы автомобиль до потолка был наполнен коробками и мешками с поддельным товаром.

Инспекторы обнаружили плюшевые игрушки «Чебурашка» и две тысячи единиц одежды Puma, Adidas, Kappa, Victoria`s Secret и Nike.

По словам водителя автобуса, который не смог предоставить документы на продукцию, он просто перевозил груз с одного рынка на другой.

Отмечается, что товар был изъят. В настоящее время идёт проверка.

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