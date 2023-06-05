В Ставропольском крае в автобусе обнаружили сотню контрафактных Чебурашек
На Ставрополье таможенники изъяли у водителя автобуса сотню контрафактных Чебурашек
Ставрополь, 5 июня, 2023, 13:21 — ИА Регнум. Сотню контрафактных Чебурашек и 350 кг «брендовой» одежды обнаружили сотрудники таможни в автобусе, который следовал в Пятигорск. Об этом 5 июня сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы в своём Telegram-канале.
По её информации, автобус был остановлен на федеральной трассе «Кавказ» Ставропольского края. Во время досмотра было установлено, что следовавший из Москвы автомобиль до потолка был наполнен коробками и мешками с поддельным товаром.
Инспекторы обнаружили плюшевые игрушки «Чебурашка» и две тысячи единиц одежды Puma, Adidas, Kappa, Victoria`s Secret и Nike.
По словам водителя автобуса, который не смог предоставить документы на продукцию, он просто перевозил груз с одного рынка на другой.
Отмечается, что товар был изъят. В настоящее время идёт проверка.
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