Москва, 5 июня, 2023, 13:16 — ИА Регнум. Власти Украины продолжают попытки провести теракты в отношении мирного населения в приграничных регионах России, заявили 5 июня в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Вчера (4 июня — ред.) подразделениями Вооружённых Сил и Пограничной службы ФСБ России сорвана попытка двух групп украинских террористов проникнуть на территорию Белгородской области в районе населенного пункта Новая Таволжанка Белгородской области», — сообщили в официальном Telegram-канале Министерства обороны.

Ударами авиации и огнём артиллерии террористические формирования были уничтожены, было ликвидировано более 10 террористов и несколько единиц техники, в том числе две лодки и один бронеавтомобиль, отметили в ведомстве.

5 июня в Минобороны также сообщили, что ВСУ предприняли безуспешную попытку крупномасштабного наступления на южнодонецком направлении. ВС России за минувшие сутки уничтожили четыре склада боеприпасов ВСУ, пресекли действия пяти ДРГ на купянском направлении, нанесли противнику значительные потери на запорожском направлении. Потери ВСУ на донецком и южнодонецком направлениях составили более 725 человек.

Ранее власти Украины заявили о намерении продолжать осуществлять теракты на территории России. К таким действиям Киев подстрекают западные «партнёры», прежде всего Великобритания, отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Заявления западных политиков о том, что они якобы не одобряют удары ВСУ по России — ложь, добавил министр.