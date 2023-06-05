Москва, 5 июня, 2023, 13:17 — ИА Регнум. Сорвана попытка двух украинских диверсионных групп проникнуть на территорию Белгородской области в районе населённого пункта Новая Таволжанка, сообщил 5 июня официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, 4 июня около 13:00 мск, под прикрытием интенсивного артиллерийского обстрела гражданских объектов, террористы попытались форсировать реку Северский Донец и высадиться на окраине Новой Таволжанки.

«Ударами авиации и огнём артиллерии подразделений прикрытия Государственной границы Западного военного округа террористические формирования киевского режима были уничтожены», — отметил официальный представитель Минобороны.

Он добавил, что было ликвидировано более десяти террористов, две лодки и один бронеавтомобиль. По словам Конашенкова, были подавлены пять украинских минометных взводов и уничтожены боевая машина РСЗО «Град» в районе города Волчанск Харьковской области, а также две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, наносивших удары по российской территории.

Как ранее сообщало ИА Регнум, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 4 июня заявил, что группа украинских диверсантов вошла в село Новая Таволжанка в Белгородской области.

После этого российские военные нанесли артиллерийский удар по противнику. В итоге отряд удалось рассеять и диверсанты покинули занятые позиции.

Сообщалось также, что атаки украинских ДРГ координировал 17-летний подросток.