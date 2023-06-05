Ульяновск, 5 июня, 2023, 13:07 — ИА Регнум. В Ульяновской области 22 человека пострадали от отравления сидром, в том числе восемь человек скончались. Об этом 5 июня сообщил губернатор региона Алексей Русских в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Русских. Губернатор Ульяновской области

«По последним оперативным данным, от отравления суррогатным сидром пострадали 22 жителя региона, из них 8 умерли, остальным наши врачи оказывают всю необходимую помощь. Пострадали жители Димитровграда и Ульяновска», — говорится в сообщении.

Он напомнил, что, по предварительный информации, жители отравились напитком «Мистер Сидр», который был произведен в Самарской области и продавался на розлив.

Русских отметил, что в Ульяновскую область напиток был доставлен в 30-литровых кегах, в настоящее время стражи порядка изымают эту продукцию на территории региона.

Глава Ульяновской области призвал всех предпринимателей региона срочно прекратить продажу этого алкогольсодержащего напитка.

Он также уточнил, что медики и социальные службы продолжают оказывать всю необходимую помощь пострадавшим.

Как передавало ИА Регнум, сотрудники следственных органов СК России по Ульяновской области задержали индивидуального предпринимателя из Самарской области, которого заподозрили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.

По версии следствия, с 3 по 4 июня 2023 года несколько жителей Димитровграда были доставлены в медучреждение с диагнозом «отравление неустановленным веществом». Врачи оказали им всестороннюю медицинскую помощь, несмотря на это шестеро из потерпевших скончались.

После отравлений в Ульяновской области специалисты Роспотребнадзора призывают не употреблять напиток «Мистер Сидр», который был произведён в Самарской области.