Москва, 5 июня, 2023, 13:16 — ИА Регнум. Упрощённые процедуры регистрации и ввоза лекарств будут действовать в России до конца 2024 года, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин 5 июня на совещании с вице-премьерами.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

Он отметил, что многие логистические цепочки были нарушены из-за внешних ограничений, введённых против России. В таких условиях людей нужно обеспечить необходимыми лекарствами.

«Чтобы производители лекарств могли быстрее выводить их на внутренний рынок, правительство продлит до конца следующего года применение целого ряда упрощённых процедур», — сказал Мишустин.

Председатель правительства пояснил, что прежде всего речь идёт о регистрации аналогов лекарств, которые уже представлены в России, а также о получении разрешения на ввоз оригинальных препаратов с надписями на иностранных языках при условии, что продавать их будут с этикетками с русским переводом.

Как сообщало ИА Регнум, в России с 2023 года действует упрощённый порядок лицензирования деятельности по производству лекарств. Производители направляют необходимый пакет документов в Минпромторг через единый портал госуслуг, при этом срок выдачи лицензий сокращён с 45 до 30 рабочих дней.