Москва, 5 июня, 2023, 13:15 — ИА Регнум. Если в Белоруссии произойдёт переворот и власть там возьмут антироссийски настроенные политики, то Польша не останется безучастной и поддержит этот новый режим. Об этом корреспонденту ИА Регнум 5 июня заявил Андрей Суздальцев, политолог, доцент департамента международных отношений факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Так он прокомментировал прогнозы о том, что Польша активно закупает западное вооружение и концентрирует вооружённые силы у восточных границ, так как готовится к большой войне — нападению на Белоруссию в случае ухода её действующего президента Александра Лукашенко. Одним из поводов для подобных рассуждений стали заявления генерала, бывшего заместителя министра национальной обороны Польши Вальдемара Скшипчака о том, что в Варшаве готовятся к восстанию в Белоруссии.

«Когда пошла информационная волна об «умирающем Лукашенко», появились различные заявления со стороны белорусской оппозиции, а также информация уже от украинских экспертов и аналитиков, которые стали рассказать о том, что если ситуация в Минске обострится (а такие события начнутся гарантированно), тогда «полк имени Кастуся Калиновского» (подразделение из белорусских боевиков в составе ВСУ — прим. ИА Регнум) буквально за три-четыре часа доберётся до Минска и вопрос о власти будет решён», — объяснил Суздальцев.

По его словам, в таких прогнозах есть определённый смысл, так как уход Лукашенко в сложившихся условиях будет катастрофой для белорусской власти — ситуация очень быстро дойдёт до сведения счётов, а силовики ничего сделать не смогут, потому что за ними уже не будет Лукашенко.

«И вот именно об этом говорил тот польский генерал. Но его слова переиначили и сообщили, что Польша собирается войти на территорию Белоруссии», — сказал Суздальцев.

Но на самом деле, как полагает эксперт, с Польшей ситуация намного сложнее, и пропагандируемая там русофобия в первую очередь продиктована внутренними причинами: для правящей партии антироссийская риторика и постоянная военная истерика — это способ сохранить доминирующее положение.

«Им кажется, что они обращаются к стопроцентно выигрышной тематике, которая гарантирует им сохранение у власти», — объяснил политолог.

При этом он согласился с тем, что Запад действительно насыщает Польшу современными вооружениями, но из этого не следует, что польская армия собирается войти на территорию Белоруссии.

«Это означало бы начать войну против России. И США в этом Польшу не поддержат и ничего ей не позволят. Так как в итоге всё закончится схваткой между Вашингтоном и Москвой. Поэтому представить себе наступающую на Белоруссию польскую армию (имеющую за спиной Калининград!) — это просто смешно», — сказал Суздальцев.

Он убеждён — Польша воевать с Россией не будет и наступать на Белоруссию не станет.

«Белоруссия прикрыта. Более того, с июля она будет иметь на своей территории российское тактическое ядерное оружие», — призвал не забывать он.

Скептично отнесся эксперт и к разговорам о том, что Польша собирается вторгнуться на территорию Западной Украины и присоединить её.

«Польские власти не станут этого делать. По простым причинам. Польша в настоящее время перенасыщена украинскими беженцами, от которых там не в восторге. Зачем Польше ещё миллион украинцев — понять трудно», — сказал Суздальцев.

В то же время эксперт согласился с тем, что, если в Минске случится переворот и возникнет угроза превращения Белоруссии во вторую Украину, то Польша не останется пассивной и поддержит то правительство, которое выступит против России.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что, по словам Скшипчака, польские власти ждут, что в Белоруссии случится вооружённый переворот, и собираются военным путём поддерживать противников действующего режима. Как заявил генерал, в этом восстании могут принять участие граждане Белоруссии, которые сейчас участвуют в боевых действиях на территории Украины на стороне ВСУ.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя такие высказывания Скшипчака, сказал, что Минск давно в курсе таких планов польских властей и успел подготовиться. Кроме того, он сказал, что Варшава хочет использовать тех граждан Белоруссии, которые покинули её территорию, потому что «их не жалко».

Некоторые российские эксперты также не исключают того, что Польша действительно может поддержать вооружённые группы белорусских националистов, которые выступят против режима Лукашенко. Однако в таком случае им придётся иметь дело не только с Белоруссией, но и с Россией.

Кроме того, предполагаемую агрессию Польши объясняют стремлением её властей расширить границы своей страны, так как Варшава рассматривает Белоруссию как часть «великой Польши от моря доя моря».