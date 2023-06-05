* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 5 июня, 2023, 13:02 — ИА Регнум. Пресненский суд Москвы оштрафовал телеведущую Татьяну Лазареву (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) на 30 тыс. рублей из-за отсутствия маркировки иноагента в соцсетях. Об этом 5 июня было оглашено в зале суда.

Кадр из видео Татьяна Лазарева

Таким образом Лазарева была признана виновной по статье по ст. 19.34 ч .4 КоАП РФ («Нарушение порядка деятельности иностранного агента»).

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор состав протокол на Лазареву из-за отсутствия маркировки иноагента в социальных сетях.

Как передавало ИА Регнум, глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская накануне заявляла, что будет продолжать вносить в парламент предложения, призванные сделать жизнь оскорбляющих Россию людей «интересной» и «полной борьбы».

Ранее Замоскворецкий суд Москвы оставил шоумена Максима Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) в списке физических лиц — иноагентов. Такие же решения суд принял в отношении барда Семёна Слепакова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и блогера Ильи Варламова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

2 июня в списки иноагентов были внесены журналист Роман Супер и политолог Дмитрий Орешкин.

А 26 мая Минюст внёс в реестр иноагентов музыканта Егора Бортника («Лёва Би-2») (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), а также организации «Общенародный Союз Возрождения России» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом) и «Совет матерей и жен» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом), а также ряд физических лиц, включая экономиста Владислава Иноземцева (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и ведущую Ирину Аллеман (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).