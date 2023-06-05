Токио, 5 июня, 2023, 12:56 — ИА Регнум. Киев не сможет использовать американские истребители F-16 во время летнего наступления. Об этом 5 июня заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью японскому телеканалу NHK.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

«F-16 не изменят положение дел этим летом. Потребуется время, чтобы подготовить наших пилотов и не только их», — сказал Резников.

Он добавил, что Украина будет готова к использованию истребителей осенью или зимой 2023 года.

Как ранее сообщало ИА Регнум, председатель Объединённого комитета начальников штабов армии США Марк Милли заявил, что Киеву не получится поставить американские танки Abrams и истребители четвёртого поколения F-16 до начала наступления ВСУ. По его словам, и самолёты, и танки нужно сначала подготовить к передаче Украине, а на это уйдёт много времени.

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США и их союзники уверены, что передали Украине все необходимые вооружения, чтобы ВСУ начали наступление.