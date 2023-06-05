Бали, Индонезия, 5 июня, 2023, 12:51 — ИА Регнум. В результате столкновения мотоциклов на индонезийском острове Бали погиб один гражданин России, ещё один пострадал, сообщает 5 июня портал Detik со ссылкой на полицию.

«Один гражданин РФ получил тяжелую травму головы и погиб на месте», — приводит портал слова представителя полиции.

Второй российский гражданин находится в больнице, уточняет СМИ.

Отмечается, что столкновение мотоциклов произошло в порту Денпасара.

Как сообщало ИА Регнум, ранее губернатор острова Ваян Костер заявил, что туристам на острове запретили арендовать транспортные средства из-за участившихся ДТП.

По его словам, иностранцам разрешат пользоваться только теми видами транспорта, которые предоставлены туристическими службами.