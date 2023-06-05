Патна, Индия, 5 июня, 2023, 12:49 — ИА Регнум. В индийском штате Бихар рухнул в воду 200-метровый участок недостроенного моста, пострадавших в результате инцидента не было, сообщает 5 июня Times of India.

Представители местных властей заявили, что снесли участок моста намеренно, поскольку ранее эксперты выявили в сооружении существенные конструктивные недостатки.

«Часть моста обрушилась 30 апреля прошлого года. Вслед за этим мы обратились в Индийский технологический институт Рурки с просьбой провести исследование», — заявил заместитель главного министра штата Теджашви Ядав.

Строительство моста длиной 3,1 километра началось в 2014 году и должно было завершиться в 2019 году. Срок строительства несколько раз продлевался. Стоимость сооружения составляет чуть более 17 млрд рупий (почти 17 млрд рублей).

После первого обрушения, в апреле 2022 года, представители властей штата отмечали, что причиной инцидента стал недостаточно закреплённый трос. При этом экспертами высказывалась версия об использовании некачественных материалов при возведении объекта.

Как сообщалось ранее, в мае 2023 года в финском городе Эспоо обрушился пешеходный мост. Пострадали 27 человек, большинство из них — учащиеся школы, которая находится неподалёку. Пятнадцать человек были госпитализированы, в основном — с переломами конечностей.

В октябре 2022 года обрушился мост в индийском штате Гуджарат. Погибли 60 человек. Информация о пострадавших в результате инцидента гражданах России не поступала.