Оренбург, 5 июня, 2023, 12:33 — ИА Регнум. В Оренбургской области мужчина получил многочисленные переломы при крушении дельтаплана, сообщили 5 июня в региональном главном управлении МЧС.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

По данным ведомства, инцидент произошёл в районе села Буланово Октябрьского района.

«Мужчина упал на склон холма, в результате чего получил многочисленные переломы и не мог самостоятельно передвигаться», — говорится в сообщении.

Прибывшие на место происшествия подразделения пожарной охраны доставили мужчину к карете скорой помощи и передали медицинским работникам.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре прошлого года произошло как минимум два происшествия с дельтапланами.

Так, летательный аппарат рухнул в Оренбургской области. Частный дельтаплан под управлением 60-летнего мужчины упал после соприкосновения с деревьями. Пилот скончался.

В Адыгее при крушении мотодельтаплана погибли два человека. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.