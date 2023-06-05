Москва, 5 июня, 2023, 12:31 — ИА Регнум. В список кандидатов в сборную России по фигурному катанию на сезон 2023/24 не вошли олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова и серебряный призёр Олимпиады Александра Трусова. Об этом 5 июня сообщила пресс-служба Министерства спорта РФ.

Luu Анна Щербакова

В список попали олимпийские чемпионы пекинской Олимпиады в командном турнире Камила Валиева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также двукратные серебряные призёры Игр Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Также в него включены победители чемпионата мира 2020 года в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева, чемпионка России Софья Акатьева, победительница российской серии Гран-при Аделия Петросян.

В список кандидатов, помимо Щербаковой и Трусовой, не включены победители Игр-2022 в командном турнире Марк Кондратюк, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, серебряный призер Игр-2018 Михаил Коляда, серебряные призёры чемпионата России Диана Дэвис и Глеб Смолкин.

Ранее сообщалось, Дэвис и Смолкину разрешили сменить спортивное гражданство. Несмотря на то, что у Дэвис имеет американское гражданство, пара может начать выступления за Грузию.