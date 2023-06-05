Москва, 5 июня, 2023, 12:53 — ИА Регнум. В беседе с ИА Регнум отец рэпера Noize MC (Иван Алексеев, признан в РФ иноагентом) рассказал, как относится к взглядам своего сына, критикующего Россию и поддерживающего Украину.

По словам Александра, он уже давно не общается с исполнителем, и взглядов сына-иноагента не разделяет.

Александр Алексеев со своей супругой Ириной живут в небольшом городке Ярцево в Смоленской области. В этом городе в 1985 году родился покинувший Россию Noize MC*. Здесь он прожил до 12 лет, а потом переехал вместе с матерью в Белгород. После того, как мать с отцом развелись в 1994 году, Noize MC ни разу не общался со своим отцом.

«Нас всё устраивает в России, мы счастливы со своей семьёй и всем довольны. Ваня — взрослый мальчик, ему уже четвертый десяток идёт, он уже не ребёнок, и сам принимает осознанные или неосознанные решения. Я обычный простой человек, работяга, да и с Ваней я уже очень давно не общался. Если возникнет острая необходимость ему что-то сказать, то я скажу», — заявил ИА Регнум Александр Алексеев.

Супруга Александра Ирина рассказала, что её муж не общается с сыном уже почти 30 лет и не разделяет взглядов Ивана.

«Они не общаются… с тех пор как Ване исполнилось 9 лет. Ему вообще об этом не очень хочется говорить. То, что он отец Вани, совершенно не значит, что у него такие же взгляды. Мы всем довольны и счастливы в России», — заявила Ирина.

Накануне рэпер, активно поддерживающий Украину и уехавший из России, в своих соцсетях опубликовал стихотворение, посвящённое регулярным ударам ВСУ по мирному населению Белгородской области. В нём сам некогда житель региона Noize MC оправдал такие действия.

Ранее ИА Регнум писал, что Кузьминский суд Москвы 1 мая оштрафовал рэп-исполнителя Noize MC на 30 тысяч рублей. Причиной стало отсутствие маркировки иностранного агента на двух заметках страницы артиста в VK.

Также сообщалось, что в России призвали остановить продажу продукции Noize MC. Сторонники инициативы выступили за это, чтобы предотвратить отправку средств на ВСУ. По информации СМИ, исполнитель продолжил реализацию продукции со своей символикой после закрытия юридических лиц в России и переезда в Литву.