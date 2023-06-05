Ульяновск, 5 июня, 2023, 12:32 — ИА Регнум. В Димитровграде шесть человек находятся в реанимации после отравления слабоалкогольным напитком. Об этом 5 июня сообщил глава города Димитровграда Андрей Большаков на своей странице в социальной сети.

Дарья Драй ИА REGNUM В отделении реанимации

«По уточнённой информации, с 3 по 5 июня после в больницы обратились 12 горожан. К этому моменту зафиксированы 6 летальных исходов. Ещё 6 человек находятся в реанимации, им оказывается вся необходимая помощь», — написал он, добавив, что семьям умерших будет оказана поддержка в индивидуальном порядке совместно с минсоцзащиты Ульяновской области.

Позднее в Роспотребнадзоре уточнили, что число погибших возросло до восьми.

Как передавало ИА Регнум, сотрудники следственных органов СК России по Ульяновской области задержали индивидуального предпринимателя из Самарской области, которого заподозрили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.

По версии следствия, с 3 по 4 июня 2023 года несколько жителей Димитровграда были доставлены в медучреждение с диагнозом отравление неустановленным веществом. Врачи оказали им всестороннюю медицинскую помощь, несмотря на это шестеро из потерпевших скончались.

После отравлений в Ульяновской области специалисты Роспотребнадзора призывают не употреблять напиток «Мистер Сидр», который был произведён в Самарской области.