Москва, 5 июня, 2023, 12:21 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 5 июня прокомментировал итоги прошедшей в Вене встречи стран — участниц ОПЕК+.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Формат ОПЕК+ остаётся значимым для обеспечения стабильности на мировых энергетических рынках», — отметил Песков, добавив, что этот формат продолжает работу.

По его словам, есть общие договорённости по нефтедобыче, которые Россия будет исполнять.

Накануне стало известно, что страны — участницы ОПЕК+ продлили соглашение по добыче нефти до конца 2024 года. ОПЕК+ договорился изменить уровень добычи нефти начиная с 2024 года на уровне 40,46 млн баррелей в сутки.

Вице-премьер РФ Александр Новак 4 мая заявил, что Россия продолжит реализовывать решение о сокращении объёмов нефтедобычи до конца года. Он напомнил, что Москва приняла решение на встрече ОПЕК+ о сокращении добычи нефти в объёме 500 тыс. баррелей в сутки от уровня февраля 2023 года и достигнет поставленной цели.