Москва, 5 июня, 2023, 12:14 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы по дипломатическим каналам поступал план урегулирования конфликта на Украине, предложенный министром обороны Индонезии Правобо Субианто.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Мне неизвестно, чтобы по дипканалам поступало что-то», — сказал Песков.

Ранее Индонезия выступила с собственным предложением по урегулированию украинского конфликта. Оно заключается в создании демилитаризированной зоны в стране.

Также предлагается установить режим прекращения огня, а в потенциальной демилитаризованной зоне предусмотреть присутствие миротворцев ООН. Как пример приводится конфликт КНДР и Южной Кореи, при котором именно созданием такой зоны удалось достичь остановки боевых действий. Однако на Украине индонезийский план не приняли.