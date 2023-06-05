Москва, 5 июня, 2023, 12:13 — ИА Регнум. Заявления представителей властей США о готовности начать диалог о контроле над вооружениями, в том числе ядерными, можно считать важными и позитивными, но они должны быть подкреплены делами, заявил журналистам 5 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Алексей Никольский/РИА Новости Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Так он прокомментировал высказывания помощника президента США по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана, который ранее заявил, что в Белом доме готовы к многосторонним переговорам по контролю над вооружениями, в том числе в формате «пятёрки» Совбеза ООН.

В США не считают необходимым увеличивать число ядерных боезарядов для сдерживания потенциального противника, а также готовы продолжать уведомлять Россию о пусках баллистических ракет и учениях стратегических сил, соблюдая количественные ограничения, указанных в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), сказал также Салливан.

«Это важное и позитивное заявление. Мы рассчитываем, что оно будет подкреплено де-факто шагами по дипломатическим каналам, и потом уже можно будет рассматривать предлагаемый формат и диалог», — сказал Песков.

Россия готова к диалогу по данному вопросу, но всё зависит от конкретного предложения, ориентироваться на заявления в прессе в период кризиса в отношениях двух стран невозможно, отметил пресс-секретарь президента.

Как сообщалось ранее, Россия приостановила действие ДСНВ 21 февраля 2023 года. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия не разрывает договор, а приостанавливает участие в нём из-за политики США.

Официальный представитель МИД Россия Мария Захарова ранее заявила, что в заявлениях Салливана нет принципиально новых моментов, откликающихся на озабоченности России и учитывающих позицию Москвы. Нет никаких признаков, что США отказались от своей цели нанести России «стратегическое поражение», и в Вашингтоне по-прежнему упорно игнорируют причины, которые и привели к кризису в сфере контроля над вооружениями, отметила она.