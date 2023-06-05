Песков прокомментировал сообщения о попытке госпереворота в Киргизии
Кремль назвал сообщения о попытке госпереворота в Киргизии очень тревожными
Москва, 5 июня, 2023, 12:10 — ИА Регнум. Поступающие новости о попытке государственного переворота в Киргизии очень тревожные, заявил 5 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Иван Шилов ИА REGNUM
Киргизия
«Пока, безусловно, такие очень тревожные новости поступают. Поэтому мы внимательно отслеживаем новости», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
В Кремле какой-то более детальной информацией не располагают, добавил он.
Как передавало ИА Регнум, ранее агентство 24 kg, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что в Киргизии были задержаны подозреваемые в попытке государственного переворота.
Группа лиц готовила захват власти насильственным путём, сообщило агентство.