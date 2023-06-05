Москва, 5 июня, 2023, 12:10 — ИА Регнум. Поступающие новости о попытке государственного переворота в Киргизии очень тревожные, заявил 5 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

«Пока, безусловно, такие очень тревожные новости поступают. Поэтому мы внимательно отслеживаем новости», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

В Кремле какой-то более детальной информацией не располагают, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, ранее агентство 24 kg, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что в Киргизии были задержаны подозреваемые в попытке государственного переворота.

Группа лиц готовила захват власти насильственным путём, сообщило агентство.