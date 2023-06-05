Москва, 5 июня, 2023, 12:12 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопросы журналистов о контрнаступлении ВСУ, предложив обратиться за комментариями по данной теме в Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Это связано с ходом спецоперации. Поэтому здесь абсолютная прерогатива у Министерства обороны. Вы видели сегодняшнее заявление, которое было сделано ведомством», — заявил он в ответ на вопрос, как в Кремле могли бы прокомментировать новости о начале контрнаступления Вооруженных сил Украины и есть ли у Москвы дополнительные сведения на этот счёт.

Как передавало ИА Регнум, 5 июня официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что украинские войска не смогли добиться успеха в ходе крупномасштабного наступления, которое началось утром 4 июня на пяти участках фронта на южнодонецком направлении.

Представитель ведомства также сообщил, что Вооружённые силы Украины направили в атаку шесть механизированных и два танковых батальона, но потеряли 250 военнослужащих, 16 танков, 21 бронемашину и 3 боевые машины пехоты.