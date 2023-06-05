Лодейное Поле, Ленинградская область, 5 июня, 2023, 12:08 — ИА Регнум. Годовалый мальчик скончался в Ленинградской области после того, как подавился морковью. Об этом сообщил 5 июня портал 78.ru.

Дарья Драй ИА REGNUM Машина реанимации

Ребёнок находился в гостях у своей бабушки в городе Лодейное Поле. Женщина дала ему кусочек моркови, он застрял у мальчика в дыхательных путях.

Мальчика доставили в больницу, но спасти не смогли. В отношении женщины возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, с неё взяли подписку о невыезде. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Волгоградской области четырёхлетний мальчик умер, подавившись панировочными сухарями. Он находился дома с сожителем матери, которая уехала в другой населённый пункт по своим делам. Упаковку сухарей ребёнок нашёл в шкафу. Отчим вызвал скорую помощь, но спасти мальчика не смогли. После трагедии из семьи, ранее признанной неблагополучной, изъяли трёх сестёр погибшего мальчика.