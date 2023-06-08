Москва, 8 июня, 2023, 16:36 — ИА Регнум. В 2023 году 10 российских регионов по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» впервые получат инновационный городской транспорт — электробусы. Это экологичные и комфортные автобусы на электрической тяге. Также будут поставлены зарядные станции для них. 284 электробуса поступят в Краснодарский, Красноярский и Пермский края, а также в Волгоградскую, Курскую, Липецкую, Нижегородскую, Ростовскую, Саратовскую и Ярославскую области, — сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Дарья Антонова ИА Регнум Электробус КамАЗ-6282

В общей сложности в 2023 году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» (БКД) регионам запланировано передать 830 единиц общественного транспорта. Помимо вышеназванных электробусов, это 366 современных автобусов и троллейбусов, а также 180 трамваев. Новый транспорт появится в 19 городских агломерациях.

«Автобусы, троллейбусы и трамваи и в предыдущие годы поступали в регионы в рамках БКД, впервые в этом году будут поставлены и электробусы, а также установлены зарядные станции для них», — сообщил Марат Хуснуллин.

Электробусы двигаются практически бесшумно. Уровень шума и вибрации в салоне на 30% ниже, чем в салоне автобуса. Заряжается такой транспорт от 6 до 15 минут при помощи пантографа на зарядных станциях, расположенных на конечных остановках.

«Это здорово, что в нашем городе развивается электротранспорт — это технологии будущего, они экологичны, позволяют сделать воздух города чище», — считает волгоградец Илья Кузьмин.

bkdrf.ru Транспорт, который поступает в регионы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»

С начала года в автопарки уже поступили 46 автобусов и 15 троллейбусов. Первым регионом, получившим новый транспорт, стал Башкортостан. 35 автобусов марки «НефАЗ» (Нефтекамский автомобильный завод), вышедшие на маршруты в Уфе, уже перевезли почти 2 миллиона пассажиров, выполнив почти 30 тысяч рейсов.

Вся техника, поставляемая по нацпроекту, — низкопольная, оборудована откидной аппарелью и специальным местом для инвалидной коляски. Также оснащена системой климатического контроля, приборами видеонаблюдения и навигации, в том числе системой ГЛОНАСС, автоматическими устройствами пожаротушения и электронным тахографом. Внутри салона также установлены терминалы для бесконтактной оплаты проезда, USB-разъемы для зарядки мобильных устройств, информационные табло. Большое внимание уделяется экологии, в автобусах в качестве топлива используется природный газ, который значительно сокращает количество вредных выбросов в атмосферу.

В следующем году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Уфу поступят ещё 50 таких автобусов.

В Перми, где только автобусами ежедневно пользуются 600 тысяч пассажиров, по нацпроекту в этом году вышли на линию 11 новых НефАЗов. В январе 2023 года они прошли обкатку и приёмку, а в феврале–мае уже перевезли 4,8 млн пассажиров. За последние три года общее количество полученной по дорожному нацпроекту Пермью пассажирской техники достигло 143 машин.

«Городской транспорт сильно обновился. Раньше приходилось очень долго стоять на остановках, вне зависимости от времени года. Особенно это чувствовалось зимой, а при нашей уральской зиме это малоприятное занятие», — поделилась жительница Перми Полина Иванова. По её словам, комфортабельные автобусы с климат-контролем очень радуют как своим видом, так и тем, что новый транспорт приходит точно по расписанию — можно спланировать время выхода из дома и никуда не опаздывать.

bkdrf.ru Новый транспорт в Перми

В Рязань летом 2023 года должны поступить 39 низкопольных автобусов ЛиАЗ (Ликинский автобусный завод). Появление первых таких автобусов на городских маршрутах уже в конце июня должно существенно улучшить качество пассажирских перевозок.

В прошлом году в Рязани благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» появились 10 новых низкопольных троллейбусов МАЗ. Эта модель также оборудована по последнему слову техники: автоматические звуковые информаторы, электронные маршрутоуказатели, камеры видеофиксации, счетчики пассажиропотока. А помимо того, у этих машин нет главного недостатка троллейбусов: они могут автономно без привязки к контактной сети проехать до 20 километров.

«Новые троллейбусы могут ехать без подключения штанги к сети. Мини-электробус получается. Можно объехать аварию, поехать в неподключенный район или экскурсию какую отвезти. Мягко идет машина», — отметил водитель троллейбуса с 36-летним стажем Сергей Карпов.

Обновление пассажирского транспорта в Рязани продолжится, в планах на следующий год — закупка 8 автобусов.

Курская городская агломерация получила 15 троллейбусов марки «Адмирал». Эти машины практически полностью собраны из отечественных комплектующих на Энгельсском заводе электрического транспорта. Они также могут автономно проехать не менее 20 км. Система накопления энергии размещена на крыше и значительно облегчена (на 100 кг меньше, чем у зарубежных аналогов). Благодаря этому троллейбусы могут вместить больше пассажиров, к тому же они лучше в плане пожарной безопасности.

bkdrf.ru Новый городской транспорт в Курске

С апреля 2023 года «Адмиралы» вышли на маршруты, связывающие центр города с двумя крупными жилыми микрорайонами ― Северным и Северо-Западным. «Троллейбус, действительно, отличный. По крайней мере, сейчас он очень контрастирует на фоне привычных курских маршруток. Радует, что благодаря нацпроекту к нам в город поступает общественный транспорт с кондиционером», — поделился своими впечатлениями курянин Иван Волков.

В 2022 году Курск получил 50 новых комфортабельных автобусов «Волгабас». «У меня теперь панель управления в автобусе, как в космическом корабле. Видны все параметры технического состояния, при малейших изменениях загораются сигнальные лампочки. На мониторах — изображения с камер видеонаблюдения: вижу все, что происходит в салоне. Автоматическая коробка передач, спутниковая навигация, бортовой компьютер. Все сделано для того, чтобы сосредоточиться на дороге и безопасном вождении», — рассказал водитель Сергей Шевченко.

Всего на новых автобусах и троллейбусах Курска в 2023 году перевезено порядка 4 млн человек.

Как сообщало ИА Регнум, благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги», помимо обновления сети региональных дорог, федеральных трасс и улично-городской сети, строятся новые современные магистрали, мосты и путепроводы, применяются современные технологии и материалы, внедряются интеллектуальные транспортные системы, повышается сохранность дорог, обновляется пассажирский транспорт.