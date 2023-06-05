Брюссель, 5 июня, 2023, 12:03 — ИА Регнум. Бельгия будет изучать вопрос использования своего оружия украинскими диверсантами в Белгородской области. Об этом 5 июня заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо в эфире телеканала RTBF.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка оружия киевскому оежиму

«Мы попросили наши разведслужбы и военных проанализировать это, провести соответствующие контакты. У меня пока нет подтверждения, мы изучаем ситуацию», — сказал он.

По словам де Кроо, существуют чёткие правила, регулирующие использование оружия, которое было безвозмездно передано Киеву. В частности, оно предназначено только для оборонительных целей на украинской территории.

Бельгийский премьер-министр не стал отвечать на вопрос о последствиях для Киева, если подтвердится использование оружия в Белгородской области.

3 июня американская газета The Washington Post рассказала, что украинские боевики при атаке на Белгородскую область 22 мая использовали исключительно вооружение из США, Польши, Чехии и Бельгии.

4 июня бельгийская газета Soir со ссылкой на источник сообщила, что министр обороны Бельгии Людивин Дедондер и глава МИД страны Аджа Лябиб как можно скорее свяжутся с украинскими властями для получения разъяснений.