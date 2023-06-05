Омск, 5 июня, 2023, 12:02 — ИА Регнум. Мигранты не причастны к избиению до смерти студента Омского колледжа культуры и искусств Ильи Селиванова, сообщили 5 июня РИА Новости в пресс-службах полиции и прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что молодой человек якобы возвращался домой и увидел, как к девушке пристаёт компания мигрантов, студент заступился за неё, за что был жестоко избит.

В пресс-службе областного УМВД сообщили, что данная информация не соответствует действительности, пообещав позднее представить более полный комментарий.

В свою очередь в пресс-службе областной прокуратуры объяснили, что в опубликованных в Telegram-каналах постах «указана некорректная информация».

По данным полиции, Селиванова избили ранним утром 7 мая. Подозреваемый был задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА Регнум, в мае в Подмовскоье блогеры жестоко избили пожилую женщину-инвалида. Свои действия молодые люди снимали на видео.

По предварительным данным, расправу над 79-летней пенсионеркой организовал 19-летний сосед в наказание за то, что та якобы что-то у него украла.

Со слов соседей, подростки и ранее издевались над женщиной. В результате нападения пенсионерка получила серьёзные травмы, позднее она скончалась в медицинском учреждении.