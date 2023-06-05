Мелитополь, 5 июня, 2023, 12:04 — ИА Регнум. На запорожском направлении ВСУ пытаются прорвать линию обороны около Времевского «выступа», чтобы выйти к побережью Азовского моря. Об этом заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Рогов

«Цель боевиков ВСУ — выйти к побережью Азовского моря и перерезать сухопутный коридор», — приводит РИА Новости его слова.

Он обратил внимание на то, что на этом участке фронта Вооружённые силы России выстроили глубоко эшелонированную оборону.

Как передавало ИА Регнум, ранее Рогов сообщил о том, что в Запорожской области около Времевьевского «выступа» с 4:00 мск 5 июня продолжились активные боевые действия.

Рогов уточнил, что в результате боев украинские войска понесли потери в живой силе и бронетехнике. Глава движения напомнил, что ранее ВСУ уже пытались проводить разведку боем на указанном участке.

Однако, по его словам, последняя атака была более активной и массированной. При этом Рогов подчеркнул, что все попытки прорвать линию фронта удалось пресечь.

5 июня официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВСУ не смогли добиться успеха в ходе крупномасштабного наступления, которое началось утром 4 июня на пяти участках фронта на южнодонецком направлении.