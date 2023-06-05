Москва, 5 июня, 2023, 11:48 — ИА Регнум. Мошенники начали использовать новую схему: сначала они убеждают человека, что на его имя оформляют кредиты, а затем разыгрывают спектакль с фальшивым похищением и реальным выкупом. Об этом 5 июня сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

По её словам, аферисты применяют многоэтапные схемы со сложными психологическими манипуляциями. На первом этапе они убеждают человека, что мошенники оформляют кредиты на его имя. Когда обманутый гражданин переводит им все свои деньги, начинается второй этап.

«Потерпевшим сообщают, что мошенники узнали о том, что они помогают правоохранительным органам, и собираются мстить», — сказала Волк.

Она отметила, что злоумышленники убеждают людей прервать общение с родственниками и друзьями, сменить телефон и SIM-карту, покинуть место постоянного проживания и скрыться в съёмной квартире или гостинице.

Затем родственникам этого человека поступают сообщения о том, что его якобы похитили, с требованием заплатить выкуп.

Как ранее сообщало ИА Регнум, неизвестные обманом заставили сына гендиректора сети лабораторий «Гемотест» Рудема Газиева взять кредиты и перевести средства на указанные счета. После этого они вынудили его выехать из столицы, угрожая причинить вред близким.

Неизвестные представлялись правоохранителями. Согласившись с их условиями, Газиев оставил свою машину, выбросил телефоны и на такси отправился во Владимирскую область, где жил в квартире, арендованной злоумышленниками.

В результате оперативных мероприятий полицейские установили, что злоумышленники вошли в доверие к жертве с помощью психологических приёмов. По факту инцидента возбуждены уголовные дела о похищении человека и вымогательстве.