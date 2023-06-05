Марочко сообщил об активизации ВСУ на трёх направлениях
Марочко заявил об активизации ВСУ на купянском, краснолиманском и донецком направлениях
Луганск, 5 июня, 2023, 11:48 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины активизировались на донецком, купянском и краснолиманском направлениях, заявил 5 июня подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Иван Шилов ИА REGNUM
Андрей Марочко
«С утра поступает информация о том, что противник активизировался в нашей зоне ответственности, речь идёт о купянском, краснолиманском и донецком направлениях», — цитирует его РИА Новости.
Как сообщало ИА Регнум, ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в Запорожской области около Времевьевского «выступа» с 4:00 мск 5 июня продолжились активные боевые действия.
По его словам, ВСУ бросили в атаку ещё большие силы, чем 4 июня, подойдя к попытке прорыва более организованно и масштабно.