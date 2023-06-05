Москва, 5 июня, 2023, 12:06 — ИА Регнум. Ни США, ни Китай не готовы воевать из-за Тайваня, однако ситуация может обостриться до такого предела, что ни в Пекине, ни в Вашингтоне не смогут уступить. Об этом корреспонденту ИА Регнум 5 июня заявил и. о. научного руководителя Института Китая и современной Азии РАН Александр Лукин.

Иван Шилов ИА REGNUM КНР и Тайвань

Так он прокомментировал предупреждения китайского министра обороны Ли Шанфу о том, что «блоковая конфронтация» и, как следствие, конфликт КНР и США чреваты «невыносимой катастрофой».

«Сейчас действительно острый момент, — согласился Лукин. — В крупных западных СМИ появились статьи о том, что дело идёт к войне США и Китая из-за Тайваня. Это не вполне соответствует действительности, но раз идёт такое нагнетание обстановки, то китайский министр обороны решил предупредить о том, что подобное развитие событий чревато катастрофой для всего мира».

При этом, как пояснил востоковед, ни США, ни Китай не готовы воевать из-за Тайваня. Однако в результате эскалации могут возникнуть такие обстоятельства, что им придётся это сделать. Например, если Тайвань объявит формальную независимость, то Китаю придётся реагировать, и, может быть, военным путём. А США предстоит решать, защищать им Тайвань или нет. А поскольку они много раз говорили, что намерены вступиться за Тайвань, то Вашингтону будет довольно сложно сдать назад.

«Хотя полноценного конфликта двух стран не хотят ни в Пекине, ни в Вашингтоне, и у тех и у других есть внутренняя аудитория, которая может при определённых обстоятельства потребовать крутых мер», — сказал Лукин.

Что касается блокового противостояния, то, как объяснил востоковед, сами китайцы не станут заниматься созданием каких-то антиамериканских альянсов, так как это не входит в концепцию внешней политики КНР.

«Кроме того, даже если Пекин захочет затеять нечто подобное, ему будет трудно это сделать. У Китая нет союзников, если не считать договора со словом «союз» от 1961 года с Северной Кореей. И вряд ли кто-то захочет вступать с Китаем в какие-то союзные отношения», — убежден Лукин.

По его словам, это касается и российско-китайских отношений — обязательств по взаимной обороне не хотят на себя брать ни в Пекине, ни в Москве.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что министр обороны Китая Ли Шанфу предсказал миру «невыносимую катастрофу», которая произойдёт в результате конфликта США и КНР. Такое заявление он сделал на ежегодном азиатском саммите по безопасности «Диалог Шангри-Ла».

При этом обострение отношений двух стран происходит по вине Вашингтона, который таким образом пытается решить свои внутренние проблемы. Так, в частности, полагает, главный научный сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Островский. В беседе с ИА Регнум он подчеркнул, что США планомерно нагнетают напряжённость вокруг Тайваня, наращивают поставки туда вооружений, несмотря на то что много лет признавали суверенитет Китая над этим островом.