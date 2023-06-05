Ульяновск, 5 июня, 2023, 11:46 — ИА Регнум. Восемь смертельных случаев отравления алкогольным напитком зарегистрировано в городах Димитровград и Ульяновск, сообщили журналистам 5 июня в управлении Роспотребнадзора по Ульяновской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Роспотребнадзор

Ранее сообщалось о шести погибших. В ведомстве уточнили, что пока известно о 14 случаях отравлений, восемь из которых закончились летальным исходом.

По предварительным данным, люди отравились напитком «Мистер Сидр», изготовленным в Самарской области. На территории Ульяновской области он продаётся в одной из торговых сетей, которая специализируется на продаже пива.

«Роспотребнадзор призывает не употреблять в пищу продукцию указанной марки до окончания расследования», — добавили в управлении.

В администрации Димитровграда горожан призвали на время полностью воздержаться от покупки спиртных напитков, особенно яблочного сидра, в торговых сетях. Власти добавили, что в ситуации разбираются правоохранители.

«В городе зафиксированы случаи тяжёлых отравлений», — говорится в сообщении, опубликованном на странице администрации Димитровграда в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщало ИА Регнум, Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после гибели шести человек в Димитровграде, употреблявших яблочный сидр.