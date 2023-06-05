Москва, 5 июня, 2023, 11:46 — ИА Регнум. Утром 5 июня было совершено более 40 попыток взломать аккаунт главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова. Об этом 5 июня сообщил сам депутат в эфире телеканала «Россия-24».

Mil.ru Андрей Картаполов

«Сегодня утром, где-то с 7:30 до 8:00, более 40 попыток было проникнуть в мой аккаунт в Telegram», — сообщил он, уточнив, что заходить пытались с разных адресов: из США, из Германии, из Норвегии, из Швейцарии.

Парламентарий добавил, что взломать аккаунт пытались для того, чтобы попытаться через его Telegram-канал вбросить какую-то дезинформацию. При этом он не уточнил, были ли успешными данные атаки.

Он обратил внимание на то, что всем необходимо быть очень внимательными и руководствоваться только официальными сведениями, которые идут по линии официальных источников и Министерства обороны России.

Как передавало ИА Регнум, глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин 1 июня написал обращение на имя генпрокурора Игоря Краснова с просьбой возбудить уголовное дело о шпионаже против сотрудников Apple и разведки США. Бородин призвал отреагировать на сообщение ФСБ о раскрытой операции американских спецслужб с использованием смартфонов Apple. На нескольких тысячах устройств выявили вредоносные шпионские программы. Они были на гаджетах у российских граждан, а также у сотрудников дипломатических ведомств Китая, Сирии, Израиля, стран — участниц СНГ и НАТО.