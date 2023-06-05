Лондон, 5 июня, 2023, 11:37 — ИА Регнум. Глава британской разведки MI-6 Ричард Мур по ошибке поздравил с назначением нового министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, отметив в своём Twitter пародийную страницу главы МИД республики.

Михаил Метцель/ТАСС Хакан Фидан

«Желаю успехов на новом посту моему давнему другу и коллеге. Удачи, министр!» — написал Мур в Twitter на турецком языке, отметив аккаунт @hakanfidan_tr.

По данным РИА Новости, данный профиль уже не первый день отмечен как пародийный, а у Фидана пока нет официального аккаунта в соцсети.

Как сообщало ИА Регнум, переизбранный президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 3 июня вступил в должность и сменил всех глав основных министерств страны, в том числе МИД, минобороны, МВД и минфина.

Пост главы министерства иностранных дел занял Хакан Фидан, ранее руководивший Национальной разведывательной организацией.