Димитровград, Ульяновская область, 5 июня, 2023, 11:34 — ИА Регнум. Шесть человек скончались после отравления напитком «Сидр» в Ульяновской области. Об этом 5 июня сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Кадр из видео Фото алкогольного напитка, которым, предположительно, отравились люди

По версии следствия, с 3 по 4 июня 2023 года несколько жителей г. Димитровграда были доставлены в медучреждение с диагнозом отравление неустановленным веществом. Врачи оказали им всестороннюю медицинскую помощь, несмотря на это шестеро из потерпевших скончались.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.

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Отмечается, что в ходе следственных действий было предварительно установлено, что потерпевшие употребляли спиртной напиток «Сидр», купленный в магазинах города «Территория пива», данная продукция поставлялась от предпринимателя из Красноглинского района Самарской области.

Уточняется, что на этом предприятии в настоящее время проводятся следственные действия, был назначен ряд судебных экспертиз.

Как передавало ИА Регнум, после отравлений в Ульяновской области специалисты Роспотребнадзора призывают не употреблять напиток «Мистер Сидр», который был произведён в Самарской области. Отмечается, что после поступления сведений о случаях отравления сидром в Ульяновской области Роспотребнадзор оперативно принял меры реагирования, было начато расследование случаев отравления, принимаются меры по изъятию из оборота и приостановке реализации продукции.