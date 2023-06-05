Москва, 5 июня, 2023, 11:43 — ИА Регнум. Кандидаты в президенты от Республиканской партии США преимущественно выражают по украинскому конфликту позицию противоположную политике действующего американского президента-демократа Джозефа Байдена, но призыв кандидата в президенты Вивека Рамасвами о прекращении огня на Украине не имеет авторитетного веса. Об этом корреспонденту ИА Регнум рассказал политолог-американист Малек Дудаков.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Ранее в эфире телеканала ABC News кандидат в президенты США от партии республиканцев Вивек Рамасвами высказал мнение, что Вашингтону необходимо на мирных условиях завершить вооружённый конфликт на Украине. Также он отметил, что для этого Киеву придётся согласиться на условия Москвы. По словам Рамасвами, США гораздо более важно и интересно выстраивание отношений с Китаем, так как самой большой угрозой для Штатов является китайско-российский союз. Военная поддержка Украины же — не самая важная цель для государства.

«Призвал бы не обращать внимание на высказывание кандидата, рейтинг которого 1%, и шансы на победу значительно малы. В целом его позиция отражает некоторые настроения республиканцев, которые считают, что нужно заканчивать конфликт на Украине и переключаться на противостояние с Китаем — основным соперником Штатов. Но Рамасвами нет шансов на победу, думаю, что он не будет участвовать в политике в дальнейшем», — поделился мнением Дудаков.

Политолог отметил, что Вивек Рамасвами — этнический индиец, поэтому своим призывом он обозначает и личностный фактор, интересы исторической родины. Дудаков напомнил, что у Индии хорошие отношения с Россией, а с Китаем, наоборот, конфликтные. Поэтому политик может быть заинтересован в более мирном сотрудничестве Вашингтона с Москвой. При этом политолог-американист допустил, что действующий политический вектор США может поменяться с приходом нового президента, пусть и без участия Рамасвами.

«Два других главных кандидата от республиканцев — это экс-президент Дональд Трамп и губернатор Флориды Рон Десантис — тоже критикуют вовлечение в украинский конфликт. Если они придут к власти, то, возможно, как-то американская политика поменяется», — допустил политолог.

Дудаков рассказал об опросах, которые проводят в Штатах, они показывают, что большинство простых американских граждан пока продолжают поддерживать накачку Украины вооружением. Однако, среди республиканцев эта поддержка проседает. По словам эксперта, республиканский электорат уже устал от конфликта на Украине, но сторонники демократов продолжают поддерживать Киев.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале бизнесмен индийского происхождения Вивек Рамасвами объявил о намерении бороться за пост президента США. Своим главным приоритетом он назвал противостояние Китаю.

В конце мая губернатор штата Флорида Рон Десантис выдвинул свою кандидатуру для участия в выборах президента США в ноябре 2024 года. Республиканец претендует на пост главы Белого дома вместе с однопартийцем экс-президентом США Дональдом Трампом, также ранее заявившим о своём желании участвовать в президентской гонке.