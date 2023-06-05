Ульяновск, 5 июня, 2023, 11:25 — ИА Регнум. После отравлений в Ульяновской области специалисты Роспотребнадзора призывают не употреблять напиток «Мистер Сидр», который был произведён в Самарской области. Об этом 5 июня сообщили журналистам в управлении Роспотребнадзора по Ульяновской области.

Отмечается, что после поступления сведений о случаях отравления сидром в Ульяновской области Роспотребнадзор оперативно принял меры реагирования, было начато расследование случаев отравления, принимаются меры по изъятию из оборота и приостановке реализации продукции.

«По предварительной информации, отравление наступило в результате употребления сидра «Мистер Сидр», изготовленного в Самарской области и приобретенного в сетевых магазинах «Территория пива» на территории Ульяновской области. Роспотребнадзор призывает не употреблять в пищу продукцию указанной марки до окончания расследования», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, шесть человек скончались в городе Димитровграде после употребления спиртного напитка «Сидр». Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным следствия, 3 и 4 июня несколько жителей Димитровграда попали в больницы из-за отравления неустановленным веществом. Шестерых из них врачи не смогли спасти. По предварительным данным, люди отравились сидром, поставленным в магазины Димитровграда из Красноглинского района Самарской области. На предприятии, где произведён напиток, проводятся следственные действия.