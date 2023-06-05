Москва, 5 июня, 2023, 11:18 — ИА Регнум. В Белгородской области задержан 17-летний подросток, который координировал атаки украинских диверсантов. Об этом 5 июня сообщает Telegram-канал Mash.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что подростка задержали на контрольно-пропускном пункте Крутой Лог. При досмотре в его телефоне нашли большое количество информации о российских военнослужащих, в том числе их координаты и фото. Кроме того, в его чатах обнаружили подозрительные переписки — предположительно, с членами ВСУ.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов опрашивают его родственников и знакомых.

Как передавало ИА Регнум, 4 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что группа украинских диверсантов вошла в село Новая Таволжанка в Белгородской области. После этого российские военные нанесли артиллерийский удар по противнику. В итоге отряд удалось рассеять и диверсанты покинули занятые позиции.