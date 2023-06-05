Белогорск, Амурская область, 5 июня, 2023, 11:04 — ИА Регнум. Главного судью турнира по смешанным единоборства (ММА), на котором умер 16-летний подросток, лишат лицензии. Об этом 5 июня сообщает ТАСС со ссылкой на Союз ММА России.

Отмечается, что лицензия главного судьи Открытого кубка «Спорт клуба Родина» приостановлена.

«По итогам разбирательства судья будет лишён лицензии», — приводит агентство слова источника.

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Турнир проходил 4 июня в Белогорске Амурской области. Позже появилось видео с соревнований, где погиб 16-летний участник. Мэр города Станислав Мелюков сообщил, что участники поединка были без шлемов, хотя их обязательно надевать, когда участники поединка несовершеннолетние. Причину нарушения правил выясняют следователи.

Председатель Союза ММА России Андрей Терентьев также отметил, что участие подростков в боях без шлемов является грубейшим нарушением. Представители организации также выясняют, почему так произошло.