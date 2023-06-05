Москва, 5 июня, 2023, 10:58 — ИА Регнум. В России за последние 15 лет доля считающих, что в семье должен быть главный, снизилась вдвое — с 58% до 29%, свидетельствуют результаты опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Иван Шилов ИА REGNUM Семья

По результатам опроса, сегодня почти каждый пятый (18%) опрошенный видит главой семьи старшего мужчину, а если такового нет — старшую женщину, то есть является приверженцем патерналистской модели принятия решений в семье.

Ещё семи процентам респондентов близка прагматическая модель — по их мнению, принимать важные решения должен тот, кто лучше ориентируется в ситуации. Утилитаристский взгляд (от лат. utilitas «польза, выгода, благо»), согласно которому власть в семье принадлежит основному кормильцу, распространен меньше всего — 4%.

«Консенсусная модель, подразумевающая отсутствие главы семьи, напротив, находит у россиян все больше поддержки», — говорится в исследовании, опубликованном на сайте ВЦИОМ.

Так, сегодня 68% граждан полагают, что можно обойтись без главы семьи: важные решения должны приниматься совместно, а мелкие — в соответствии с существующим разделением обязанностей.

Опрос был проведён в апреле методом телефонного интервью, в нём приняли участие 1,6 тыс. граждан РФ старше 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА Регнум, по данным опроса ВЦИОМ, результаты которого были опубликованы в марте 2023 года, более половины жителей нашей страны (61%) уверены, что в современной России у женщин одинаковое с мужчинами количество прав и возможностей.

Кроме того, отмечается, что мужчины и женщины по-разному оценивают ситуацию с равенством полов в России. Так, об одинаковом количестве прав и возможностей заявило 64% мужчин и 58% женщин, и 17% мужчин и 7% женщин — о большем по сравнению с мужчинами количестве прав и возможностей у женской половины населения.