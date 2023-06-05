Москва, 5 июня, 2023, 11:21 — ИА Регнум. Американцы создают невыносимую ситуацию не только на Западе — в Восточной Европе, но и в Азии, рассчитывая решить свои внутренние проблемы, провоцируя внешние. Об этом корреспонденту ИА Регнум 5 июня заявил главный научный сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Островский.

Иван Шилов ИА REGNUM

Так он прокомментировал рассуждения министра обороны Китая Ли Шанфу о том, что серьёзный конфликт между США и КНР станет «невыносимой катастрофой» для всего мира, и предостерёг от блоковой конфронтации.

«Ситуация невыносима не только на Западе, но и на Восток. Там она пока не обострилась, но тем не менее США её обостряют и наращивают поставки вооружений на Тайвань, хотя в своё время и много лет подряд признавали суверенитет КНР над этим островом», — сказал Островский.

Как полагает востоковед, судя по всему, США пытаются обострить ситуацию и таким образом решить свои внутренние проблемы, которых у них немало. И это при том, что ещё несколько лет назад США и Китай активно развивали торгово-экономические связи и на сегодняшний день не могут обойтись без взаимной торговли.

Что касается блоковой конфронтации, то, как отметил Островский, сам Китай не состоит ни в каких военных блоках и, более того, выступает против любых союзных договоров и не будет состоять в таком блоке ни с одной страной.

«Он давно придерживается такой точки зрения и, скорее всего, продолжит делать это в будущем. Пекин не станет создавать в Азии аналога НАТО или Организации Варшавского договора, — убежден Островский. — Впрочем у России с Китаем есть Договор о добрососедстве, мире и дружбе от 2001 года, но он был продлён только на пять лет до 2026 года. Я пытался выяснить, почему лишь на пять лет. Китайские партнёры объясняют это тем, что нынешняя политическая ситуация такая сложная, что на длительные сроки трудно что-то планировать».

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что на ежегодном азиатском саммите по безопасности «Диалог Шангри-Ла» прозвучало заявление министра обороны Китая Ли Шанфу, в котором тот предупредил, что конфликт Пекина и Вашингтона станет «невыносимой катастрофой» между двумя странами. Чтобы избежать этого, оба государства, по мысли Ли Шанфу, должны «оправдать ожидания» и «следовать веяниям времени», так как международное сообщество надеется на стабильность американо-китайских отношений.

Кроме того, министр обороны КНР посетовал на то, что в настоящее время эти отношения опустились на беспрецедентно низкий уровень. В такой ситуации, как полагает Ли Шанфу, следует не провоцировать «блоковую конфронтацию», а решать возникающие проблемы путём диалога.