Санкт-Петербург, 5 июня, 2023, 11:04 — ИА Регнум. Женщины в России трудятся в разных сферах деятельности и достойно проявляют себя, заявил президент Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям Первого форума женщин Севера, Сибири и Дальнего Востока, который проходит в Санкт-Петербурге.

Алексей Майшев/РИА Новости Сотрудницы медицинского отряда специального назначения

Глава государства отметил, что российские женщины достойно проявляют себя на общественном и творческом поприще, в здравоохранении, образовании, науке и бизнесе. Они эффективно решают профессиональные проблемы, уделяют огромное внимание гуманитарным, просветительским, благотворительным инициативам.

«И конечно, особо отмечу участие женщин-военнослужащих в обеспечении безопасности и национальных интересов России», — подчеркнул Путин в послании, опубликованном 5 июня на сайте Кремля.

Женщины и женские организации участвуют в решении ключевых общенациональных задач. Знания, опыт и созидательный потенциал женщин Севера, Сибири и Дальнего Востока будет востребован при осуществлении масштабных проектов, направленных на социально-экономическое развитие этих регионов, повышение качества жизни людей, сохранение семейных ценностей, обычаев и культур коренных народов, добавил президент.

Как сообщало ИА Регнум, 8 марта Владимир Путин заявил, что в России нет ни одной отрасли или сферы деятельности, где женщины не добились бы серьёзных и значимых результатов. Президент назвал женщин важнейшей частью русского народа.